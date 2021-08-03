Çikolatalı, kremalı kek

Yumurta ve şekeri mikser yardımıyla köpük oluncaya kadar çırpın. Süt ve yağı ilave edip mikserin düşük devrinde iki dakika karıştırın. Kalan malzemeyi eleyerek ekleyin ve iyice çırpın. Kalıbı, oda ısısındaki tereyağı ile yağlayıp unlayın. Hamuru kalıba boşaltıp hava kalmaması için kalıbı tezgaha birkaç kez vurun. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 40 dakika pişirin. Krema için, süt, şeker, un, yumurta ve kakaoyu bir tencereye alıp sürekli karıştırarak pişirin. Göz göz olup fokurdamaya başlayınca çikolata, tereyağı ve vanilyayı ekleyin. İki dakika kaynatıp ocaktan alın.

Kremanın soğuyup yoğun kıvama gelmesi için bekletin. Ayrı bir yerde toz krem şanti ve süt katı kıvam alana kadar mikser yardımıyla çırpın. Tamamen soğuyan kremayı mikserle karıştırın. Krem şantiyi kremaya ekleyip homojen bir kıvam alıncaya kadar mikserle çırpın. Daha sonra buzdolabına kaldırın. Kek tamamen soğuyunca enine ortadan ikiye kesin. Keklerin iç kısımlarına kaşık yardımıyla ılık süt gezdirip hafifçe ıslatın. Daha sonra krema sıkın. Kekin üst parçasını diğerinin üzerine kapatıp kenar kısımlarına krema sürün ve Hindistan cevizi ile kaplayın. Ganaj için kremayı bir kaba alıp ocağa oturtun. Kenarlarında baloncuklar oluşuncaya kadar ısıtıp ocaktan alın. Üzerine çikolatayı ekleyip karıştırın. Kekin üzerine gezdirip, dilediğiniz şekilde süsleyin. Soğuduktan sonra dilimleyip servis yapın.