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Çikolatalı Kek

Çikolatalı Kek
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi, Piknik, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

150 gram margarin

1 su bardağı tozşeker

4 adet yumurta

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı + 1/4 su bardağı un

100 gram kakao

50 gram bitter çikolata



Üzerine: 150 gram bitter çikolata

4 adet çilek

YAPILIŞI

Margarin ve toz şekeri bir kaba alıp beyazlaşana kadar çırpın. Üzerine yumurtaları birer birer ilave edin. Ardından, benmari usulü eritilmiş çikolata, kakao, un ve kabartma tozunu ilave edip iyice karıştırın. Hamuru yağlanmış ve unlanmış bir kek kalıbına dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında bir bıçak batırıp kontrol ederek (keke batırdığınız bıçak temiz çıkıyorsa pişmiş demektir) pişirin. Servis kabına alıp soğutun. Üzerine benmari usulü eritilmiş bitter çikolata gezdirin. Çilekle süsleyerek servis yapın
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