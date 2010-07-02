Çikolatalı Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Margarin ve toz şekeri bir kaba alıp beyazlaşana kadar çırpın. Üzerine yumurtaları birer birer ilave edin. Ardından, benmari usulü eritilmiş çikolata, kakao, un ve kabartma tozunu ilave edip iyice karıştırın. Hamuru yağlanmış ve unlanmış bir kek kalıbına dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında bir bıçak batırıp kontrol ederek (keke batırdığınız bıçak temiz çıkıyorsa pişmiş demektir) pişirin. Servis kabına alıp soğutun. Üzerine benmari usulü eritilmiş bitter çikolata gezdirin. Çilekle süsleyerek servis yapın