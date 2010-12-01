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Çikolatalı Kek (Avusturya Mutfağından)

Çikolatalı Kek (Avusturya Mutfağından)
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Dünya Mutfağı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

9 çorba kaşığı tereyağı

4 çorba kaşığı tozşeker

4 adet yumurtanın sarısı

90 gram eritilmiş bitter çikolata

1 su bardağı dövülmüş ceviz

75 gram damla beyaz çikolata

4 adet yumurtanın akı

5 çorba kaşığı tozşeker

Servis için:

Eritilmiş bitter çikolata, krema

YAPILIŞI

Tereyağını ve 4 çorba kaşığı toz şekeri krema gibi bir görünüm alıncaya dek çırpın. Ardından yumurta sarılarını ve eritilmiş, ılınmış çikolatayı ilave edin. Ayrı bir kapta dövülmüş ceviz ve damla beyaz çikolataları karıştırın. Başka bir kapta ise yumurta akları ve 5 çorba kaşığı şekeri kar gibi bir görünüm elde edinceye dek çırpın. Hazırladığınız tüm karışımları aynı kapta karıştırarak birleştirin. Hafifçe yağlanmış ve tozşeker serpilmiş kaplara, bu karışımı kapların yarısını dolduracak şekilde paylaştırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kabarıncaya dek pişirin. Servis tabağına aldığınız keki eritilmiş çikolata ve krema ilavesiyle birlikte servis yapın.
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