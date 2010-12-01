Çikolatalı Kek (Avusturya Mutfağından)

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tereyağını ve 4 çorba kaşığı toz şekeri krema gibi bir görünüm alıncaya dek çırpın. Ardından yumurta sarılarını ve eritilmiş, ılınmış çikolatayı ilave edin. Ayrı bir kapta dövülmüş ceviz ve damla beyaz çikolataları karıştırın. Başka bir kapta ise yumurta akları ve 5 çorba kaşığı şekeri kar gibi bir görünüm elde edinceye dek çırpın. Hazırladığınız tüm karışımları aynı kapta karıştırarak birleştirin. Hafifçe yağlanmış ve tozşeker serpilmiş kaplara, bu karışımı kapların yarısını dolduracak şekilde paylaştırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kabarıncaya dek pişirin. Servis tabağına aldığınız keki eritilmiş çikolata ve krema ilavesiyle birlikte servis yapın.