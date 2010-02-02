Çikolatalı Muffin

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurtaları? toz şeker ile birlikte mikserleyin. Yoğurt ve sıvı yağı ekleyip 1-2 defa çırpın. Karışımın üzerine un, kabartma tozu ve kakaoyu ekleyin. Katı bir kek karışımı elde edene kadar karıştırın. Muffin kalıplarının yarısını karışım ile doldurun. Kalıpların üzerine damla çikolataları paylaştırın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında içini çekene kadar pişirin. Muffinlerin üzerine kürdan sapladığınızda hamur bulaşmıyorsa, pişmiş demektir. Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpip servis yapın.