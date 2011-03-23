Çilekli Çikolatalı Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurta ve toz şekeri iyice çırpın. Sütü ekleyin. Erittiğiniz margarini ve kakaoyu ilave ederek iyice çırpın. Bu karışımdan 1 su bardağı alarak kenara ayırın. Kalan karışıma vanilya, kabartma tozu ve unu ekleyip karıştırın. 24 cm çapındaki kek kalıbını yağlayın. Karışımı kalıba boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişmeye bırakın. Keke kürdan batırarak, pişip pişmediğini kontrol edin. Kürdan keke yapışmadan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir. Kenara ayırdığınız kakaolu karışımı sıcak kekin üzerine dökün. Soğumaya bırakın. Hazır pasta kremasını, paketin üzerindeki tarife göre hazırlayın. Soğuttuğunuz keki kremayla kaplayın. Çilekle süsleyerek servis yapın.