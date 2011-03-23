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Çilekli Çikolatalı Kek

Çilekli Çikolatalı Kek
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Doğum Günü, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet yumurta

2 su bardağı tozşeker

1 su bardağı süt

1 paket margarin (250 gram)

Yarım su bardağı kakao

2 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

2 su bardağı un

1 paket nazır pasta kreması

1 su bardağı çilek

YAPILIŞI

Yumurta ve toz şekeri iyice çırpın. Sütü ekleyin. Erittiğiniz margarini ve kakaoyu ilave ederek iyice çırpın. Bu karışımdan 1 su bardağı alarak kenara ayırın. Kalan karışıma vanilya, kabartma tozu ve unu ekleyip karıştırın. 24 cm çapındaki kek kalıbını yağlayın. Karışımı kalıba boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişmeye bırakın. Keke kürdan batırarak, pişip pişmediğini kontrol edin. Kürdan keke yapışmadan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir. Kenara ayırdığınız kakaolu karışımı sıcak kekin üzerine dökün. Soğumaya bırakın. Hazır pasta kremasını, paketin üzerindeki tarife göre hazırlayın. Soğuttuğunuz keki kremayla kaplayın. Çilekle süsleyerek servis yapın.
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