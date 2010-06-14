Çilekli Dilimler

Sofra Tarifi

10 çorba kaşığı kekun Yarım çay kaşığı kabartma tozu 5 çorba kaşığı kakao 1 çorba kaşığı çilek püresi 125 gram tereyağı 8 çorba kaşığı tozşeker 2 adet yumurta 75 gram rendelenmiş bitter çikolata 4 çorba kaşığı çilek suyu Üzeri için: Bir buçuk su bardağı krema 3 çorba kaşığı pudra şekeri 300 gram dilimlenmiş çilek

YAPILIŞI

Kekun, kabartma tozu ve kakaoyu birlikte eleyin. Çilek püresi, tereyağı, tozşeker ve yumurta ekleyin. Krema kıvamı alana kadar çırpın. Rendelenmiş çikolatayı ilave edin. Yağlanmış 15x30 cm'lik dikdörtgen kek kalıbına dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Fırından alıp soğumaya bırakın. Soğuyunca servis tabağına alıp, çilek suyu ile ıslatın. Kremayı pudra şekeri ile çırpıp kekin üzerine sürün. Çileklerle süsleyip, dilimleyerek servis yapın.