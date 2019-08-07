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Sofra / Kekler / Dolmalık Fıstıklı Elmalı Kek Tarifi

Dolmalık Fıstıklı Elmalı Kek Tarifi

Günlük hayatta yemek ve tatlılarda çok sık kullandığımız kozalaktan elde edilen çam fıstığının besin değeri oldukça yüksektir. Besin değeri yüksek tadıyla tarifleri lezzetlendiren fıstıkla yapabileceğiniz nefis kek tarifi
Dolmalık Fıstıklı Elmalı Kek Tarifi
  • 10 Kişilik
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 çorba kaşığı dolmalık fıstık



3 adet kırmızı elma



3 adet yumurta



Bir buçuk su bardağı tozşeker



Yarım su bardağı zeytinyağı



Yarım su bardağı sıvıyağ



Yarım su bardağı yoğurt



6-7 adet ceviz



5 adet kuru erik



Yarım çay bardağı fındık



1 tatlı kaşığı tarçın



1 paket kabartma tozu



1 paket vanilya, 3 su bardağı un



Üzerine: Pudraşekeri


YAPILIŞI

Yumurtaları derin bir kaba alıp çırpıcı ile iyice çırpın. Tozşeker ilave edip çırpmaya devam edin. Yağ ve yoğurt ekleyip karıştırın. Elmanın kabuklarını soyun ve rendeleyin. Suyunu sıkıp yoğurtlu harca ekleyin. Dolmalık fıstık, iri kıyılmış ceviz, erik, fındık ve tarçın ilave edin. Kabartma tozu, vanilya ve un katıp, tüm malzemeyi karıştırın. Karışımı yağlanmış ve unlanmış (unun fazlasını almak için kek kabını ters çevirip silkeleyin) kek kalıbına boşaltın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 50-55 dakika pişirin. Fırından alın ve soğumaya bırakın. Üzerine pudraşekeri serpin ve dilimleyerek servis yapın.

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