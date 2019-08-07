Dolmalık Fıstıklı Elmalı Kek Tarifi

Yumurtaları derin bir kaba alıp çırpıcı ile iyice çırpın. Tozşeker ilave edip çırpmaya devam edin. Yağ ve yoğurt ekleyip karıştırın. Elmanın kabuklarını soyun ve rendeleyin. Suyunu sıkıp yoğurtlu harca ekleyin. Dolmalık fıstık, iri kıyılmış ceviz, erik, fındık ve tarçın ilave edin. Kabartma tozu, vanilya ve un katıp, tüm malzemeyi karıştırın. Karışımı yağlanmış ve unlanmış (unun fazlasını almak için kek kabını ters çevirip silkeleyin) kek kalıbına boşaltın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 50-55 dakika pişirin. Fırından alın ve soğumaya bırakın. Üzerine pudraşekeri serpin ve dilimleyerek servis yapın.