Dondurmalı Brownie

Sofra Tarifi

Bir buçuk su bardağı tozşeker 3 adet yumurta Bir buçuk su bardağı süt 1 su bardağı ceviz 100 gram margarin 1 çorba kaşığı kakao 1 paket kabartma tozu 3 su bardağı un 1 paket 80 gramlık bitter çikolata Üzerine: 6 top dondurma

YAPILIŞI

Toz şeker ve yumurtaları bir kapta iyice çırpın. Üzerine süt, kıyılmış ceviz, margarin, kakao, kabartma tozu ve unu ekleyip karıştırın. Malzemeyi yağlanmış bir fırın tepsisine döküp üzerini düzeltin. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 40 dakika pişirin. Soğuduktan sonra üzerine benmari usulü eritilmiş çikolatayı dökün. Donduktan sonra dilimleyerek ve dondurma eşliğinde servis yapın.