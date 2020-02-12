Ekler tarifi

Hamuru için tereyağı, tuz ve suyu bir tencereye alıp kaynatın. Unu azar azar eklerken bir yandan da hızlıca karıştırın. Birkaç dakika karıştırarak hamuru pişirin. Tencereyi ocaktan alın ve hafif ılınınca yumurtaları teker teker ilave edip çırpma teli ile çırparak yedirin. Hamuru sıkma torbasına doldurun. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine 1 parmak uzunluğunda ve aralıklarla sıkın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzeri hafif pembeleşene kadar pişirin. Fırından almadan 5 dakika önce fırın ısısını 100 dereceye indirin. Hamurların içinin boşalması için yarım saat daha fırında tutun. Fırından alın ve soğutun. Dolgu kreması için tozşeker, un, nişasta ve yumurta sarılarını tencereye alıp karıştırın. Sütü ekleyip muhallebi kıvamına gelene kadar tahta bir kaşıkla karıştırarak pişirin ve ocaktan alın. Vanilya ve tereyağını ilave edip, spatula ile karıştırarak malzemeye yedirin. Soğuyan hamurları bıçakla enlemesine birbirinden ayrılmayacak şekilde kesin. İçini krema ile doldurun. Üzeri için çikolatayı benmari usulü eritin ve eklerin üst yüzeyini batırın. Tel üzerinde çikolata donduktan sonra servis yapın.