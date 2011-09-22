ELMALI KEK

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MALZEMELER
• 3 adet Yumurta
• 1 su bardağı + 2 çorba kaşığı Toz Şeker
• 1 su bardağı Zeytinyağı
• 1 su bardağı Süt
• 3 su bardağı Un
• 1 paket Vanilya
• 1 paket Kabartma Tozu
• 1 çay kaşığı Tuz
• 2-3 su bardağı Yeşil Elma ( Rendelenmiş)
• 1 su bardağı Ceviz
• 1 tatlı kaşığı Tarçın
YAPILIŞI
• Yumurtaları iyice kabarana kadar çırpalım, şekeri ekleyip şeker de eriyene kadar çırpalım. Zeytinyağı ve sütü ekleyelim. Un, tuz, vanilya, kabartma tozu, tarçını eleyerek yumurtalı karışıma ekleyelim. En son rendelenmiş elmaları ve iri dövülmüş cevizi ekleyelim. Karıştırdığımız harcı yağlayıp unladığımız büyük bir kek kalıbına dökelim. 175 derecede yaklaşık 40 dakika kürdanımız kuru çıkana kadar pişirelim.
PÜF NOKTASI
Afiyet olsun...