ELMALI KEK

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YAPILIŞI

• Yumurtaları iyice kabarana kadar çırpalım, şekeri ekleyip şeker de eriyene kadar çırpalım. Zeytinyağı ve sütü ekleyelim. Un, tuz, vanilya, kabartma tozu, tarçını eleyerek yumurtalı karışıma ekleyelim. En son rendelenmiş elmaları ve iri dövülmüş cevizi ekleyelim. Karıştırdığımız harcı yağlayıp unladığımız büyük bir kek kalıbına dökelim. 175 derecede yaklaşık 40 dakika kürdanımız kuru çıkana kadar pişirelim.

