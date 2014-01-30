Elmalı Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurtaları şekerle çırpın. Yağı ilave edip, çırpmaya devam edin. Kekunu ve tarçını ekleyip karıştırın. Bu arada elmaları soyup dilimleyin. 22x22 cm ebadında kare bir kalıbı yağlayın. Elma dilimlerini kalıba dizin. Hamuru elmaların üzerine dökün. Ceviz içlerini hamurun üzerine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, 10 dakika pişirin. Fırının ısısını 180 dereceye düşürün. Fırının kapağını açmadan 20 dakika kadar pişirin. Kekin üzerinin çok kızarmaması için, yağlı kağıt veya alüminyum folyo ile kaplayın. Bu şekilde 45-50 dakika daha pişirin. Ilındıktan sonra üzerine pudra şekeri serpip, dilimleyerek servis yapın.