Elmalı Ştrudel

Hamur için pandispanya hariç tüm malzemeyi karıştırıp yoğurun ve 30 dakika dinlendirin. İç malzemesi için elmaları küp küp doğrayıp diğer malzemelerle birlikte 10-15 dakika pişirin. Soğuması için kenara alın. Hamuru açıp 8 adet dikdörtgen kesin. 2 dilim pandispanyayı 8'e bölün. Hamurların ince kısımlarına küçük ince bir parça pandispanya koyup, iç harcını pandispanyaların üzerine paylaştırın. Hamurun kenarlarına biraz su ile çırpılmış yumurta sürün. Hamurun dar kısmını diğer ucunun üzerine katlayın. Üzerine yumurta sürerek tüm yüzeyine kavrulmamış file badem ve şeker serpin. Hamurları fırın tepsisine aralıklarla dizin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15 dakika pişirin. Soğuduktan sonra üzerilerine pudra şekeri serpin. Frambuaz sos, 1 top dondurma ve nane ile servis yapabilirsiniz.