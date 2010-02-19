Elmalı Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Elmaları soyup incecik dilimleyin. Kararmaması için limon suyunda bekletin. Yumurta ve toz şekeri çırpıp, sıvıyağ ve sütü ekleyin. Azar azar un ilave edip karıştırın. Kabartma tozu, vanilya, tarçın, rendelenmiş portakal, limon kabuğu ve cevizi ekleyip harmanlayın. Elmaları yağlanmış büyük boy fırın kabına dizin. Üzerine hamuru boşaltıp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında arada kontrol ederek pişirin. Krema, jülyen doğranmış limon ve portakal kabuğu ile süsleyip servis yapın.