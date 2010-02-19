Elmalı Kek

Sofra Tarifi
MALZEMELER
6-7 adet sarı elma
Yarım limonun suyu
9 adet yumurta
7-8 kahve fincanı tozşeker
6 kahve fincanı sıvıyağ
2 kahve fincanı süt
8 kahve fincanı un
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
1 çay kaşığı tarçın
2 adet portakalın rendelenmiş kabuğu
1 adet limonun rendelenmiş kabuğu
1 su bardağı iri kıyılmış ceviz
Üzerine:
Krema, limon ve portakal kabuğu
YAPILIŞI
Elmaları soyup incecik dilimleyin. Kararmaması için limon suyunda bekletin. Yumurta ve toz şekeri çırpıp, sıvıyağ ve sütü ekleyin. Azar azar un ilave edip karıştırın. Kabartma tozu, vanilya, tarçın, rendelenmiş portakal, limon kabuğu ve cevizi ekleyip harmanlayın. Elmaları yağlanmış büyük boy fırın kabına dizin. Üzerine hamuru boşaltıp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında arada kontrol ederek pişirin. Krema, jülyen doğranmış limon ve portakal kabuğu ile süsleyip servis yapın.