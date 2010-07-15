Elmalı Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Elmaları soyup dilimledikten sonra kararmayı önlemek için limon suyu ile suyu karıştırarak elma dilimlerini içine atın. Yumurtaları toz şeker ile çırpın. Ardından sıvı yağı ekleyerek çırpın. Daha sonra kabartma tozunu ilave ederek çırpın. Vanilya, un ve tarçını da ayrı ayrı ekleyin. Her eklemeden sonra çırpın. 340x40 veya 35x35 cm'lik kalıbı yağlı kağıtla kaplayın. Elmaların suyunu süzerek kalıba yerleştirin.Üzerine hazırladığınız hamuru dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında iyice kızarana dek pişirin.Çıkardığınızda dilimleyin. Krema ile süsleyerek servis yapın.