DETAYLI ARA
Sofra / Kekler / Elmalı Kek

Elmalı Kek

Elmalı Kek
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4-5 adet elma

1 adet limonun suyu

5 su bardağı su

5 adet yumurta

5 kahve fincanı tozşeker

4 kahve fincanı sıvıyağ

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

5 kahve fincanı un

1 çorba kaşığı tarçın

Süslemek için: Krema

YAPILIŞI

Elmaları soyup dilimledikten sonra kararmayı önlemek için limon suyu ile suyu karıştırarak elma dilimlerini içine atın. Yumurtaları toz şeker ile çırpın. Ardından sıvı yağı ekleyerek çırpın. Daha sonra kabartma tozunu ilave ederek çırpın. Vanilya, un ve tarçını da ayrı ayrı ekleyin. Her eklemeden sonra çırpın. 340x40 veya 35x35 cm'lik kalıbı yağlı kağıtla kaplayın. Elmaların suyunu süzerek kalıba yerleştirin.Üzerine hazırladığınız hamuru dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında iyice kızarana dek pişirin.Çıkardığınızda dilimleyin. Krema ile süsleyerek servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Çikolatalı Mini Kekler
Çikolatalı Mini Kekler
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Hurmalı Kek
Hurmalı Kek
Balkabaklı Pirinç Keki
Balkabaklı Pirinç Keki
Mısırlı ve Portakallı Kek
Mısırlı ve Portakallı Kek
Altın Renkli Muffinler
Altın Renkli Muffinler

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN