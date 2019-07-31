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Enginarlı Kek Tarifi

Çay buluşmalarınızda sofranızı renklendirece, tuzlu tarifiyle yiyenleri memnun edecek bir kek tarifi mi arıyorsunuz? Tadı damağınızda kalacak enginarlı kek tarifi
Enginarlı Kek Tarifi
  • 10 Kişilik
  • Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet enginar, 1 adet limonun suyu



3 adet yumurta



1'er çay bardağı sıvıyağ, süt ve yoğurt



4 dal taze soğan



Yarım demet dereotu



1 adet havuç, 1 paket karbonat



1 paket kabartma tozu



2 su bardağı un, tuz, karabiber


YAPILIŞI

Enginarları küp şeklinde doğrayınve kararmaması için üzerine limon suyu gezdirin. Yumurta ve sıvıyağı bir kapta çırpıcı ile çırpın. Süt ve yoğurt ekleyip çırpmaya devam edin. Kıyılmış taze soğan, dereotu ve rendelenmiş havucu bir kapta karıştırın. Sonra yumurtalı harcın içine katın. Tuz ve karabiber ekleyin. Enginar, karbonat, kabartma tozu ve unu ilave edin. Tüm malzemeyi karıştırdıktan sonra yağlanmış ve unlanmış baton kalıba boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 40-45 dakika pişirin. Ilındıktan sonra kalıptan çıkarın ve dilimleyerek servis yapın.

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