Enginarlı Kek Tarifi

Enginarları küp şeklinde doğrayınve kararmaması için üzerine limon suyu gezdirin. Yumurta ve sıvıyağı bir kapta çırpıcı ile çırpın. Süt ve yoğurt ekleyip çırpmaya devam edin. Kıyılmış taze soğan, dereotu ve rendelenmiş havucu bir kapta karıştırın. Sonra yumurtalı harcın içine katın. Tuz ve karabiber ekleyin. Enginar, karbonat, kabartma tozu ve unu ilave edin. Tüm malzemeyi karıştırdıktan sonra yağlanmış ve unlanmış baton kalıba boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 40-45 dakika pişirin. Ilındıktan sonra kalıptan çıkarın ve dilimleyerek servis yapın.