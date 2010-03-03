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Sofra / Kekler / Fındıklı Kakaolu Kek

Fındıklı Kakaolu Kek

Fındıklı Kakaolu Kek
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

225 gram oda sıcaklığında bekletilmiş tereyağı

1 su bardağı + 2 çorba kaşığı tozşeker

2 su bardağı + 3 çorba kaşığı hazır kek un

3 çorba kaşığı kakao 4 adet yumurta

2 su bardağı iri kıyılmış fındık

200 gram damla çikolata

250 gram kuru üzüm

Üzeri için: Kakao

YAPILIŞI

Tereyağını toz şeker ile çırpıp, kek unu ilave edin. Kakao ve yumurtaları ekleyip, yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar çırpın. 1 su bardağı fındık, 100 gram çikolata ve kuru üzümü ekleyip karıştırın. Hamuru yağlanmış kek kalıbına dökün. Kalan fındık ve ve damla çikolatayı üzerine serpin. Önceden ısıtılmış 150 derece fırında, yaklaşık 2 saat pişirin. Keki kalıpta soğumaya bırakın. Soğuyunca, üzerine kakao serpip, dilimleyerek servis yapın.
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