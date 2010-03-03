Fındıklı Kakaolu Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tereyağını toz şeker ile çırpıp, kek unu ilave edin. Kakao ve yumurtaları ekleyip, yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar çırpın. 1 su bardağı fındık, 100 gram çikolata ve kuru üzümü ekleyip karıştırın. Hamuru yağlanmış kek kalıbına dökün. Kalan fındık ve ve damla çikolatayı üzerine serpin. Önceden ısıtılmış 150 derece fırında, yaklaşık 2 saat pişirin. Keki kalıpta soğumaya bırakın. Soğuyunca, üzerine kakao serpip, dilimleyerek servis yapın.