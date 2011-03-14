Galeta Unlu Tatlı

Sofra Tarifi
MALZEMELER
4 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
Yarım su bardağı sıvıyağ
1 su bardağı hindistancevizi
1 su bardağı galeta unu
1 paket kabartma tozu
Keki ıslatmak için:
4 çay bardağı ılık süt
2 çay bardağı toz şeker
Kreması için:
Üç buçuk su bardağı süt
1 çay bardağı mısır nişastası
İki buçuk çay bardağı toz şeker
Süslemek için:
Frambuaz ve dağ çileği
YAPILIŞI
Yumurta ve toz şekeri derin bir kasede çırpın. Sıvıyağ ekleyip çırpmaya devam edin. Hindistancevizi, galeta unu ve kabartma tozunu ilave edip karıştırın. İstediğiniz büyüklükte ısıya dayanıklı bir kaba boşaltın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 25 dakika pişirin. Diğer tarafta ılık süt ve tozş ekeri iyice karıştırın. Fırından çıkardığınız sıcak tatlının üzerine, hazırladığınız sütlü karışımı boşaltın. Daha sonra krema için; süt, nişasta ve toz şekeri sürekli karıştırarak pişirin. Tatlının üzerine döküp bir spatula ile düzeltin. Buzdolabında donması için 1 saat bekletin. Frambuaz ve dağ çileği ile süsleyip, dilimleyerek servis yapın.
PÜF NOKTASI
Tatlıyı dilediğiniz meyvelerle süsleyebilirsiniz.