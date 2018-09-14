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Gelin Tatlısı

Gelin Tatlısı
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

KEK İÇİN:

4 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı un

1'er paket kabartma tozu ve vanilya



SÜTLÜ ŞERBET İÇİN:

2 su bardağı süt

3/4 su bardağı toz şeker



KREMA İÇİN:

100 ml (1/2 su bardağı) krema

4 su bardağı süt

2 çorba kaşığı mısır nişastası

2 çorba kaşığı un

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya



SÜSLEMEK İÇİN: Hindistan cevizi, kiraz

YAPILIŞI

Kek için yumurta ile şekeri iyice kabarana kadar çırpın. Kuru malzemeleri içine eleyin ve söndürmeden karıştırın. Yağlanmış orta boy fırın kabına dökün. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Diğer taraftan süt ve şekeri bir tencereye alın. Şeker eriyene kadar karıştırarak ısıtın ve ocaktan alın. Keki fırından alıp ilk sıcağı geçince ılık şerbeti dökün ve soğumaya bırakın. Krema için krema dışındaki malzemeyi bir tencereye alın ve karıştırın. Orta ateşte kaynayana kadar sürekli karıştırarak pişirip ocaktan alın. Muhallebi ılınınca soğuk kremayı ekleyin ve mikserle 3-4 dakika çırpın. Kremayı kekin üzerine dökün. Hindistan cevizi ve kiraz ile süsleyerek soğuk servis yapın.
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