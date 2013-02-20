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Sofra / Kekler / Gül Desenli Cupcake

Gül Desenli Cupcake

Gül Desenli Cupcake
  • 35 Adet
  • Pişirme: 20 dakika
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Sevgililer Günü
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı toz şeker

2 adet yumurta

Yarım su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 çorba kaşığı kakao

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya



Süslemek için:

Renkli şeker hamurları

YAPILIŞI

Toz şeker ve yumurtaları iyice çırpın. Üzerine süt ve sıvı yağ ilave edin. Kakao eleyip, yeniden karıştırın. Un, kabartma tozu ve vanilyayı ayrı ayrı eleyerek ekleyip, yeniden karıştırın. Karışımı küçük muffin kalıplarının yarılarına gelecek şekilde pay edin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20 dakika pişirin. Üzerlerini şeker hamurları ile dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.
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