Gül Desenli Cupcake

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Toz şeker ve yumurtaları iyice çırpın. Üzerine süt ve sıvı yağ ilave edin. Kakao eleyip, yeniden karıştırın. Un, kabartma tozu ve vanilyayı ayrı ayrı eleyerek ekleyip, yeniden karıştırın. Karışımı küçük muffin kalıplarının yarılarına gelecek şekilde pay edin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20 dakika pişirin. Üzerlerini şeker hamurları ile dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.