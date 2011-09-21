HAVUÇLU KEK

Üye Tarifi
MALZEMELER
• 2 Yumurta
• 1 su bardağı Toz şeker
• 1 su bardağı Süt
• Yarım su bardağı eritilmiş tereyağ
• Çeyrek su bardağı sıvı yağ
• 1 tatlı kaşığı tarçın
• 2,5 su bardağı Un
• 1 paket Kabartma Tozu
• 1 su bardağı Havuç Rendesi
• 1 su bardağı dövülmüş Ceviz
YAPILIŞI
• Yumurta ile şekeri iyice kabarana kadar çırpalım. Daha sonra diğer malzemeleri sırasıyla ekleyelim. Harcımızı mikser ile karıştırıp. Kalıba dökelim. 175 derecede 45-50 dakika kürdan kuru çıkana kadar pişirelim.
PÜF NOKTASI
Afiyet olsun...