HAVUÇLU KEK

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YAPILIŞI

• Yumurta ile şekeri iyice kabarana kadar çırpalım. Daha sonra diğer malzemeleri sırasıyla ekleyelim. Harcımızı mikser ile karıştırıp. Kalıba dökelim. 175 derecede 45-50 dakika kürdan kuru çıkana kadar pişirelim.