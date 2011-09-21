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HAVUÇLU KEK

HAVUÇLU KEK
  • 12 Kişilik
Üye Tarifi

MALZEMELER

• 2 Yumurta

• 1 su bardağı Toz şeker

• 1 su bardağı Süt

• Yarım su bardağı eritilmiş tereyağ

• Çeyrek su bardağı sıvı yağ

• 1 tatlı kaşığı tarçın

• 2,5 su bardağı Un

• 1 paket Kabartma Tozu

• 1 su bardağı Havuç Rendesi

• 1 su bardağı dövülmüş Ceviz

YAPILIŞI

• Yumurta ile şekeri iyice kabarana kadar çırpalım. Daha sonra diğer malzemeleri sırasıyla ekleyelim. Harcımızı mikser ile karıştırıp. Kalıba dökelim. 175 derecede 45-50 dakika kürdan kuru çıkana kadar pişirelim.

PÜF NOKTASI

Afiyet olsun...
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