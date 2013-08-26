Havuçlu Kek

Öncelikle? tozş eker ve yumurtayı derin bir kabın içinde çırpın. Üzerine yağı ekleyip çırpmaya devam edin. Karıştırıp, tarçın, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyin. Tüm malzemeyi çırpın. Yuvarlak bir kek kalıbını yağlayıp, malzemeyi boşaltın. 180 derece fırında üzeri pembeleşene dek pişirin. Ayrı bir yerde pudra şekeri ve limon suyunu çırpıp, kekin üzerine gezdirin. Soğuyunca, dilimleyerek servis yapın.