Havuçlu Kek

Sofra Tarifi
MALZEMELER
4 adet oda sıcaklığında yumurta
Bir buçuk su bardağı toz şeker
1 su bardağı sıvı yağ
2 tatlı kaşığı tarçın
3 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
2 su bardağı rendelenmiş havuç
1 su bardağı iri dövülmüş ceviz
1 adet limonun rendelenmiş kabuğu
Üzeri için:
Pudra şekeri ve havuç dilimleri
YAPILIŞI
Yumurta ve toz şekeri derin bir kapta 3-4 dakika çırpın. Sıvı yağ ve tarçın ilave edip, çırpmaya devam edin. Un, kabartma tozu ve vanilya katın. Havuç, ceviz ve rendelenmiş limon kabuğu ekledikten sonra tüm malzemeyi iyice karıştırın. Kekin kolay çıkması için kalıbın içini yağlayıp, unlayın. Karışımı kalıba boşaltın ve önceden ısıtılmış 175 derece fırında kontrol ederek (keke bir kürdan batırın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş
demektir) pişirin. Fırından çıkardığınız keki soğutun ve üzerine pudra şekeri serpip, ince havuç dilimleri ile süsleyin.