Havuçlu Kek

demektir) pişirin. Fırından çıkardığınız keki soğutun ve üzerine pudra şekeri serpip, ince havuç dilimleri ile süsleyin.

Yumurta ve toz şekeri derin bir kapta 3-4 dakika çırpın. Sıvı yağ ve tarçın ilave edip, çırpmaya devam edin. Un, kabartma tozu ve vanilya katın. Havuç, ceviz ve rendelenmiş limon kabuğu ekledikten sonra tüm malzemeyi iyice karıştırın. Kekin kolay çıkması için kalıbın içini yağlayıp, unlayın. Karışımı kalıba boşaltın ve önceden ısıtılmış 175 derece fırında kontrol ederek (keke bir kürdan batırın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş