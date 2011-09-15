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Hindistancevizli Kek

Hindistancevizli Kek
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Piknik
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Pandispanya için:

3 adet yumurta

3 kahve fincanı toz şeker

3 kahve fincanı un

1 paket vanilya



Sosu için:

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı hindistancevizi

Yarım su bardağı süt

2 adet yumurta

Yarım su bardağı toz şeker

YAPILIŞI

Yumurta ve toz şekeri mikserle boza kıvamı alana kadar çırpın. Unu ve vanilyayı ilave ederek tahta kaşıkla karıştırın. 30x30 cm'lik yağlanmış kalıba dökün. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 45-50 dakika pişirip, soğumaya bırakın. Sos malzemesini karıştırın. Pişen kekin üzerine yayın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, kek sosunu çekene kadar pişirin. İstediğiniz şekilde süsleyerek servis yapın.
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