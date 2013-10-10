Hurmalı Kek

karıştırıp karışıma ilave edin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Servis tabağına alın. Üzerine pudra şekeri ve kıyılmış antepfıstığı serperek servis yapın.

Hurmaların çekirdeklerini çıkarıp küp doğrayın. Üzerine un serpip kenara alın. Tereyağını bir kaba alıp pudra şekeri ile krema kıvamına gelinceye kadar çırpın Yumurtaları ilave ederek çırpmaya devam edin. Bal, mahlep, kıyılmış antepfıstığı ve hurmaları da harca ekleyin. Un ve kabartma tozunu