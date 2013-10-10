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Hurmalı Kek

Hurmalı Kek
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı hurma

Yarım paket tereyağı

1 su bardağı pudra şekeri

4 adet yumurta

2 çorba kaşığı bal

2 çay kaşığı mahlep

Yarım çay bardağı kıyılmış antepfıstığı

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

Üzeri için: 1 çorba kaşığı pudra şekeri

2 çorba kaşığı kıyılmış antepfıstığı

YAPILIŞI

Hurmaların çekirdeklerini çıkarıp küp doğrayın. Üzerine un serpip kenara alın. Tereyağını bir kaba alıp pudra şekeri ile krema kıvamına gelinceye kadar çırpın Yumurtaları ilave ederek çırpmaya devam edin. Bal, mahlep, kıyılmış antepfıstığı ve hurmaları da harca ekleyin. Un ve kabartma tozunu
karıştırıp karışıma ilave edin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Servis tabağına alın. Üzerine pudra şekeri ve kıyılmış antepfıstığı serperek servis yapın.
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