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Hurmalı kek tarifi

Hem sağlıklı hem lezzetli bir kek tarifi arıyorsanız hurmalı kek tam size göre! İşte hurmalı kek tarifi...
Hurmalı kek tarifi
  • 6 Adet
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı hurma



125 gram oda sıcaklığında tereyağı



1 su bardağı pudraşekeri



4 adet yumurta, 2 çorba kaşığı bal



2 çay kaşığı mahlep



1 çay bardağı kıyılmış antepfıstığı



2 su bardağı + 1 tatlı kaşığı un



1 paket kabartma tozu


YAPILIŞI

Hurmaların çekirdeklerini çıkarın ve küp şeklinde doğrayın. Üzerine 1 tatlı kaşığı un serpin ve kenara alın. Tereyağını pudraşekeri ile birlikte bir kapta çırpma teliyle krema kıvamına gelene kadar çırpın. Yumurtaları ekleyip çırpmaya devam edin. Bal, mahlep, kıyılmış antepfıstığı ve hurmayı da ekleyin. En son 2 su bardağı un ve kabartma tozunu katıp tüm malzemeyi karıştırın. Karışımı yağlanmış ve unlanmış küçük kek kalıplarına pay edin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Ilındıktan sonra kalıplardan çıkarın ve servis yapın.

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