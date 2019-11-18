Hurmalı kek tarifi

Hurmaların çekirdeklerini çıkarın ve küp şeklinde doğrayın. Üzerine 1 tatlı kaşığı un serpin ve kenara alın. Tereyağını pudraşekeri ile birlikte bir kapta çırpma teliyle krema kıvamına gelene kadar çırpın. Yumurtaları ekleyip çırpmaya devam edin. Bal, mahlep, kıyılmış antepfıstığı ve hurmayı da ekleyin. En son 2 su bardağı un ve kabartma tozunu katıp tüm malzemeyi karıştırın. Karışımı yağlanmış ve unlanmış küçük kek kalıplarına pay edin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Ilındıktan sonra kalıplardan çıkarın ve servis yapın.