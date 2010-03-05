İç Baklalı Kek

Sofra Tarifi

2 su bardağı taze iç bakla 3 adet yumurta 2 demet taze soğan 1 su bardağı ufalanmış beyaz peynir Yarım su bardağı sıvıyağ Yarım su bardağı süt 1 su bardağı un veya mısır unu 1 paket kabartma tozu, tuz

YAPILIŞI

İç baklaları yıkayıp kalın dış kabuklarını soyun. Taze soğanların yeşil kısımlarını ayırıp beyaz kısımlarını ince halkalar halinde doğrayın. Yumurtaları mikserle iyice çırpın. İçine soğanları, iç baklaları, peyniri, sıvı yağı, süt ve tuzu ekleyip karıştırın. Kabartma tozu ve unu birbirine karıştırıp hamura ekleyin. Kek hamurunu yağlanmış unlanmış kalıba döküp önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 40-45 dakika pişirin. Ilık olarak servis yapın.