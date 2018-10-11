İki Renkli Cheesecake

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Labne peyniri ve yoğurdu süzgece alıp suyunun süzülmesi için 30 dakika dinlendirin. 2 Ayrı bir yerde ceviz unu, badem unu, hurma ve 1 adet yumurtayı karıştırıp kelepçeli kalıba bastırarak yerleştirin. 3 Kalan yumurtaları derin bir kapta çırpın. Labneli karışımı, balı ve püre haline getirilmiş muzu ilave edip çırpmaya devam edin. Yarısını kenara ayırıp, kakao ekleyin ve karıştırın. Beyaz ve kakaolu olarak iki ayrı karışım elde edin. Beyaz karışımdan 1 çorba kepçesi alıp, kalıba dökün ve tezgaha vurarak yayılmasını sağlayın. Daha sonra 1 çorba kepçesi kakaolu karışımdan dökün ve her seferinde tezgaha vurarak yayın. Karışımlar bitene dek işlemi tekrarlayın ve fırın tepsisine yerleştirin. Isıya dayanıklı bir kaba su doldurup fırının içine koyun ve cheesecake'i önceden ısıtılmış 160 derece fırında 40 dakika pişirin.