İncirli ve cevizli kek

TEREYAĞI ve tozşekeri yoğurma kabında mikserle krema kıvamına gelene kadar çırpın. Teker teker yumurtaları ilave edip çırpmaya devam edin. Yavaşça sütü eklerken bir yandan da çırpın. Sade kekun, kakao, vanilya ve kabartma tozunu ekleyin. Küp doğranmış incir ve cevizi ilave edip tüm malzemeyi karıştırın. Yağlanmış ve unlanmış 20 cm'lik yuvarlak bir kalıba boşaltın. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında bir buçuk saat kontrol ederek pişirin ve tel üzerinde soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra üzerine pudraşekeri serpin ve dilimleyerek servis yapın.