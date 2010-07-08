İncirli Muffin

Sofra Tarifi

4 adet yumurta 2 su bardağı tozşeker 1 su bardağı + 2 çorba kaşığı sıvıyağ 2 adet büyük boy havuç Bir buçuk su bardağı ceviz içi 10 adet kuru incir 1 adet limonun rendelenmiş kabuğu 1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu 2 su bardağı un Bir buçuk paket kabartma tozu 2 paket vanilya 1 çorba kaşığı tarçın

YAPILIŞI

Yumurta ve toz şekeri derin bir kasede iyice çırpın. Sıvıyağ ilave edip hafif çırpın. İçine rendelenmiş

havuç, dövülmüş ceviz içi, ince doğranmış incir, limon ve portakal kabuğu rendesini ilave edip, karıştırın. Un, kabartma tozu, vanilya ve elenmiş tarçını katıp, bütün malzemeyi iyice karıştırın. Hazırladığınız kek hamurunu küçük kağıt kek kalıplarının yarısına kadar pay edin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Ilındıktan sonra servis yapın.