İncirli Muffin

Sofra Tarifi
MALZEMELER
4 adet yumurta
2 su bardağı tozşeker
1 su bardağı + 2 çorba kaşığı sıvıyağ
2 adet büyük boy havuç
Bir buçuk su bardağı ceviz içi
10 adet kuru incir
1 adet limonun rendelenmiş kabuğu
1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu
2 su bardağı un
Bir buçuk paket kabartma tozu
2 paket vanilya
1 çorba kaşığı tarçın
YAPILIŞI
Yumurta ve toz şekeri derin bir kasede iyice çırpın. Sıvıyağ ilave edip hafif çırpın. İçine rendelenmiş
havuç, dövülmüş ceviz içi, ince doğranmış incir, limon ve portakal kabuğu rendesini ilave edip, karıştırın. Un, kabartma tozu, vanilya ve elenmiş tarçını katıp, bütün malzemeyi iyice karıştırın. Hazırladığınız kek hamurunu küçük kağıt kek kalıplarının yarısına kadar pay edin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Ilındıktan sonra servis yapın.
PÜF NOKTASI
Dilerseniz kek hamurunu büyük kek kalıbına döküp, önceden ısıtılmış 160 derece fırında yaklaşık 1 saat pişirerek de hazırlayabilirsiniz.