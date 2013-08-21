İngiliz Usulü Portakallı Yılbaşı Pudingi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet portakalın içi
2 adet portakalın kabuğu
150 gram hazır kekun
1 çay kaşığı kabartma tozu
1 tutam tuz
1 kahve kaşığı tarçın
150 gram margarin
150 gram toz şeker
3 adet yumurta
8-10 adet kuru kayısı
Yarım su bardağı kuru üzüm
2/3 su bardağı iri dövülmüş fındık
2 paket kırılmış bitter çikolata
2 çorba kaşığı hindistan cevizi
Yarım çay bardağı kuş üzümü
Yarım çay bardağı dolmalık fıstık
YAPILIŞI
Un, kabartma tozu, tuz ve tarçını bir arada eleyin. Oda sıcaklığındaki margarini, toz şekeri ve yumurtaları elenmiş toz malzemeye ekleyip karıştırın. Portakal kabuklarını ve portakalı rendeleyip, ekleyin. Kayısıyı ince ince kıyın. Kayısı, kuru üzüm, fındık, çikolata, hindistan cevizi, kuş üzümü
ve dolmalık fıstığı ekleyip karıştırın. Puding karışımını yağlanmış yuvarlak bir kalıba döküp alüminyum folyo ile üzerini kapatın. Kalıbı içi su dolu bir tepsiye oturtun. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 2-2.5 saat kadar pişirin (arada bir tepsiye su ekleyin). Sıcakken kalıptan çıkartın.