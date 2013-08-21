İngiliz Usulü Portakallı Yılbaşı Pudingi

Un, kabartma tozu, tuz ve tarçını bir arada eleyin. Oda sıcaklığındaki margarini, toz şekeri ve yumurtaları elenmiş toz malzemeye ekleyip karıştırın. Portakal kabuklarını ve portakalı rendeleyip, ekleyin. Kayısıyı ince ince kıyın. Kayısı, kuru üzüm, fındık, çikolata, hindistan cevizi, kuş üzümü

ve dolmalık fıstığı ekleyip karıştırın. Puding karışımını yağlanmış yuvarlak bir kalıba döküp alüminyum folyo ile üzerini kapatın. Kalıbı içi su dolu bir tepsiye oturtun. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 2-2.5 saat kadar pişirin (arada bir tepsiye su ekleyin). Sıcakken kalıptan çıkartın.