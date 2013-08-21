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Sofra / Kekler / İngiliz Usulü Portakallı Yılbaşı Pudingi

İngiliz Usulü Portakallı Yılbaşı Pudingi

İngiliz Usulü Portakallı Yılbaşı Pudingi
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet portakalın içi

2 adet portakalın kabuğu

150 gram hazır kekun

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 tutam tuz

1 kahve kaşığı tarçın

150 gram margarin

150 gram toz şeker

3 adet yumurta

8-10 adet kuru kayısı

Yarım su bardağı kuru üzüm

2/3 su bardağı iri dövülmüş fındık

2 paket kırılmış bitter çikolata

2 çorba kaşığı hindistan cevizi

Yarım çay bardağı kuş üzümü

Yarım çay bardağı dolmalık fıstık

YAPILIŞI

Un, kabartma tozu, tuz ve tarçını bir arada eleyin. Oda sıcaklığındaki margarini, toz şekeri ve yumurtaları elenmiş toz malzemeye ekleyip karıştırın. Portakal kabuklarını ve portakalı rendeleyip, ekleyin. Kayısıyı ince ince kıyın. Kayısı, kuru üzüm, fındık, çikolata, hindistan cevizi, kuş üzümü
ve dolmalık fıstığı ekleyip karıştırın. Puding karışımını yağlanmış yuvarlak bir kalıba döküp alüminyum folyo ile üzerini kapatın. Kalıbı içi su dolu bir tepsiye oturtun. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 2-2.5 saat kadar pişirin (arada bir tepsiye su ekleyin). Sıcakken kalıptan çıkartın.
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