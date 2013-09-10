DETAYLI ARA
Sofra / Kekler / Islak Kek

Islak Kek

Islak Kek
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi
  • Çocuk
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Sos için:

1 paket eritilmiş margarin

1 su bardağı kakao

1 su bardağı süt

Bir buçuk su bardağı toz şeker

3 adet yumurta

Üzerine: Renkli şekerler

YAPILIŞI

Öncelikle sos malzemesini çırpıp, bir bardağını ayırın. Kalan sosa un, vanilya ve kabartma tozunu ekleyin. İyice karıştırın. Yağlanmış kalıba kek malzemesini dökün. Orta ısılı fırında pişirin. Ayırdığınız sosu da ılınan kekin üzerine gezdirip, soğumaya bırakın. Daha sonra renkli şekerlerle
süsleyerek servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Çikolatalı Mini Kekler
Çikolatalı Mini Kekler
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Hurmalı Kek
Hurmalı Kek
Balkabaklı Pirinç Keki
Balkabaklı Pirinç Keki
Mısırlı ve Portakallı Kek
Mısırlı ve Portakallı Kek
Altın Renkli Muffinler
Altın Renkli Muffinler

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN