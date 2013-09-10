Öncelikle sos malzemesini çırpıp, bir bardağını ayırın. Kalan sosa un, vanilya ve kabartma tozunu ekleyin. İyice karıştırın. Yağlanmış kalıba kek malzemesini dökün. Orta ısılı fırında pişirin. Ayırdığınız sosu da ılınan kekin üzerine gezdirip, soğumaya bırakın. Daha sonra renkli şekerlerle

süsleyerek servis yapın.