Sofra Tarifi
MALZEMELER
3 su bardağı un
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
Sos için:
1 paket eritilmiş margarin
1 su bardağı kakao
1 su bardağı süt
Bir buçuk su bardağı toz şeker
3 adet yumurta
Üzerine: Renkli şekerler
YAPILIŞI
Öncelikle sos malzemesini çırpıp, bir bardağını ayırın. Kalan sosa un, vanilya ve kabartma tozunu ekleyin. İyice karıştırın. Yağlanmış kalıba kek malzemesini dökün. Orta ısılı fırında pişirin. Ayırdığınız sosu da ılınan kekin üzerine gezdirip, soğumaya bırakın. Daha sonra renkli şekerlerle
süsleyerek servis yapın.