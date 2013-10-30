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Sofra / Kekler / Islak Kek

Islak Kek

Islak Kek
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet yumurta

Bir buçuk su bardağı toz şeker

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı kakao

1 paket vanilya

100 gram ceviz içi

İki buçuk su bardağı un

YAPILIŞI

Derin bir kabın içinde yumurta ve toz şekeri mikserle kabarana kadar çırpın. Sıvı yağ, süt, kakao ve vanilyayı
ilave edip, tüm malzemeyi çırpmaya devam edin. Bu karışımdan 1 çay bardağı ayırın ve kalan malzemenin içine dövülmüş ceviz ile un katıp, karıştırın. Karışımı yağlanmış 20x26 cm ebadında bir fırın kabına boşaltın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Soğuduktan sonra keki dilimleyin ve üzerine ayırdığınız 1 su bardağı kakaolu karışımı boşaltın.
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