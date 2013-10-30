ilave edip, tüm malzemeyi çırpmaya devam edin. Bu karışımdan 1 çay bardağı ayırın ve kalan malzemenin içine dövülmüş ceviz ile un katıp, karıştırın. Karışımı yağlanmış 20x26 cm ebadında bir fırın kabına boşaltın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Soğuduktan sonra keki dilimleyin ve üzerine ayırdığınız 1 su bardağı kakaolu karışımı boşaltın.

Derin bir kabın içinde yumurta ve toz şekeri mikserle kabarana kadar çırpın. Sıvı yağ, süt, kakao ve vanilyayı