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Sofra / Kekler / Ispanaklı Kek

Ispanaklı Kek

Ispanaklı Kek
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Bir buçuk su bardağı tozşeker

3 adet yumurta

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı ıspanak yaprağı

1 çay bardağı sıvıyağ

Aldığı kadar un

Üzerine: Krem şanti

YAPILIŞI

Toz şeker ve yumurtayı çırpın. kabartma tozu, robottan geçirilmiş ıspanak, sıvıyağ ve aldığı kadar un ekleyin. Çırparak, yağlanmış kek kalıbına dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-40 dakika, kabarana dek pişirin. Üzerindeki tarife göre hazırlanmış krem şanti ile keki süsleyip buzdolabında soğutun. Birkaç saat sonra dilimleyerek servis yapın.
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