Ispanaklı Kek

Sofra Tarifi

Bir buçuk su bardağı tozşeker 3 adet yumurta 1 paket kabartma tozu 1 su bardağı ıspanak yaprağı 1 çay bardağı sıvıyağ Aldığı kadar un Üzerine: Krem şanti

YAPILIŞI

Toz şeker ve yumurtayı çırpın. kabartma tozu, robottan geçirilmiş ıspanak, sıvıyağ ve aldığı kadar un ekleyin. Çırparak, yağlanmış kek kalıbına dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-40 dakika, kabarana dek pişirin. Üzerindeki tarife göre hazırlanmış krem şanti ile keki süsleyip buzdolabında soğutun. Birkaç saat sonra dilimleyerek servis yapın.