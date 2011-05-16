Ispanaklı Kek

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Bir buçuk su bardağı tozşeker
3 adet yumurta
1 paket kabartma tozu
1 su bardağı ıspanak yaprağı
1 çay bardağı sıvıyağ
Aldığı kadar un
Üzerine: Krem şanti
YAPILIŞI
Toz şeker ve yumurtayı çırpın. kabartma tozu, robottan geçirilmiş ıspanak, sıvıyağ ve aldığı kadar un ekleyin. Çırparak, yağlanmış kek kalıbına dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-40 dakika, kabarana dek pişirin. Üzerindeki tarife göre hazırlanmış krem şanti ile keki süsleyip buzdolabında soğutun. Birkaç saat sonra dilimleyerek servis yapın.