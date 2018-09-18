Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurta ve to şekeri mikserle iyice çırpın. Süt ve 1 su bardağı sıvı yağ ekleyip çırpmaya devam edin. Ayrı bir yerde un, kabartma tozu, vanilyayı birlikte eleyip, yumurtalı karışıma ekleyin ve çırpın. Daha sonra kek hamurundan 1 çorba kasesi kadarını kenara ayırın. Kaseye, ayrı bir yerde çırptığınız kakao ve 3 çorba kaşığı sıvı yağı, ayırdığınız hamura katıp karıştırın. Bu aşamada kakaolu hamur sert bir kıvam aldıysa 2-3 çorba kaşığı süt ilave edebilirsiniz. 3 Ortası delik, orta boy yuvarlak bir kek kalıbını zeytinyağı ile yağlayıp, unlayın ve fazla ununu silkeleyin. Sade kek hamurunun yarısından fazlasını kalıba dökün. Üzerine kakaolu kek hamurunu döküp, kalıbı hafifçe sallayın. Kalan sade kek hamurunu kalıba dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35 dakika pişirin.