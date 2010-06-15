Kakaolu Cheesecake

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Hamur için, tereyağı ve toz şekeri birlikte çırpın. Üzerine elenmiş un ve kakaoyu ilave edin. Daha sonra hamuru kelepçeli küçük bir kalıba alın ve elinizle bastırarak kenarlarını yükseltip yayın. Üzeri için tozşeker, yumurta ve labne peynirini iyice çırpın. Un, kakao ve nişastayı üzerine eleyin. 1 adet yumurta akını kar haline gelinceye kadar çırpın ve karışıma ilave edin. En son vanilya ve rendelenmiş portakal kabuğunu harca ekleyin. Karışımı kalıptaki hamurun üzerine dökün. Önceden ısıtılmış 110 derece fırında 2 saat pişmeye bırakın. Fırından çıkarıp soğutun. Servis tabağına alın. Üzerine kakao serpin ve çilekle süsleyerek servis yapın