Kakaolu Cheesecake

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Hamuru için:
2 çorba kaşığı oda
sıcaklığında bekletilmiş
tereyağı
1 çay bardağı tozşeker
İki buçuk çay bardağı un
1 çorba kaşığı kakao
Üzeri için:
1 çay bardağı tozşeker
2 adet yumurta
1 paket labne peyniri
2 çorba kaşığı un
2 çorba kaşığı kakao
1 çorba kaşığı nişasta
1 adet yumurtanın akı
1 paket vanilya
Yarım portakalın
rendelenmiş kabuğu
Süslemek için:
Kakao ve çilek
YAPILIŞI
Hamur için, tereyağı ve toz şekeri birlikte çırpın. Üzerine elenmiş un ve kakaoyu ilave edin. Daha sonra hamuru kelepçeli küçük bir kalıba alın ve elinizle bastırarak kenarlarını yükseltip yayın. Üzeri için tozşeker, yumurta ve labne peynirini iyice çırpın. Un, kakao ve nişastayı üzerine eleyin. 1 adet yumurta akını kar haline gelinceye kadar çırpın ve karışıma ilave edin. En son vanilya ve rendelenmiş portakal kabuğunu harca ekleyin. Karışımı kalıptaki hamurun üzerine dökün. Önceden ısıtılmış 110 derece fırında 2 saat pişmeye bırakın. Fırından çıkarıp soğutun. Servis tabağına alın. Üzerine kakao serpin ve çilekle süsleyerek servis yapın