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Kakaolu Kek

Kakaolu Kek
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet yumurta

4 çay bardağı toz şeker

2 çay bardağı zeytinyağı

2 çay bardağı yoğurt

6 çay bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2-3 çorba kaşığı kakao

Üzerine:

Pudra şekeri, limon dilimleri

YAPILIŞI

Yumurta ve toz şekeri geniş bir kaba alarak iyice çırpın. Üzerine zeytinyağı ve oda sıcaklığındaki yoğurdu ekleyip çırpmaya devam edin. Kabartma tozu ile unu karıştırın. Daha sonra yumurtalı karışıma ilave edin. Vanilya ve kakaoyu eleyerek harca katın. İyice çırparak yağlanıp unlanmış yuvarlak bir kek kalıbına boşaltın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Soğuyana kadar fırında dinlendirin. Servis tabağına alarak üzerine pudra şekeri serpin. Limon dilimleriyle süsleyerek servis yapın.
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