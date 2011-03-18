Kakaolu Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurta ve toz şekeri geniş bir kaba alarak iyice çırpın. Üzerine zeytinyağı ve oda sıcaklığındaki yoğurdu ekleyip çırpmaya devam edin. Kabartma tozu ile unu karıştırın. Daha sonra yumurtalı karışıma ilave edin. Vanilya ve kakaoyu eleyerek harca katın. İyice çırparak yağlanıp unlanmış yuvarlak bir kek kalıbına boşaltın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Soğuyana kadar fırında dinlendirin. Servis tabağına alarak üzerine pudra şekeri serpin. Limon dilimleriyle süsleyerek servis yapın.