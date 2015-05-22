Karanfilli Çaylı Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Derin bir kabın içinde yumurta ve toz şekeri çırpıcı ile çırpın. Tereyağı ve çay ilave edip, çırpmaya devam edin. Ayrı bir kaseye unu eleyip, üzerine ceviz, kakao, tarçın, vanilya, kabartma tozu, toz karanfil ve tuz ekleyip, karıştırın. Kuru karışımı yumurtalı harcın içine katarken bir yandan da karıştırmaya devam edin. Yağlanmış baton kek kalıbına boşaltın ve üzerini spatula ile düzeltin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 50 dakika fırının kapağını açmadan pişirin. Soğuduktan sonra ters çevirip, kalıptan servis tabağına çıkarın. Dilimleyerek, servis yapın.