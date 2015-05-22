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Sofra / Kekler / Karanfilli Çaylı Kek

Karanfilli Çaylı Kek

Karanfilli Çaylı Kek
  • 8 Kişilik
  • Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet yumurta

2 su bardağı toz şeker

150 gram oda sıcaklığında tereyağı

1 su bardağı soğuk çay demi

3 su bardağı un

1 su bardağı dövülmüş ceviz

2 çorba kaşığı kakao, 1 çay kaşığı tarçın

1 paket vanilya, 2 paket kabartma tozu

Bir tutam toz karanfil, bir tutam tuz

YAPILIŞI

Derin bir kabın içinde yumurta ve toz şekeri çırpıcı ile çırpın. Tereyağı ve çay ilave edip, çırpmaya devam edin. Ayrı bir kaseye unu eleyip, üzerine ceviz, kakao, tarçın, vanilya, kabartma tozu, toz karanfil ve tuz ekleyip, karıştırın. Kuru karışımı yumurtalı harcın içine katarken bir yandan da karıştırmaya devam edin. Yağlanmış baton kek kalıbına boşaltın ve üzerini spatula ile düzeltin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 50 dakika fırının kapağını açmadan pişirin. Soğuduktan sonra ters çevirip, kalıptan servis tabağına çıkarın. Dilimleyerek, servis yapın.
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