Kayısılı Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kayısı, meyve konserveleri, kıyılmış portakal ve limon kabuğu ile file bademi bir kaba alın. Üzerlerine biraz un serpin. Kalan unu kabartma tozu ile eleyip kenara alın. Tereyağı ve toz şekeri mikserle iyice çırpın. Yumurtaları birer birer üzerine ekleyin. Azar azar ve metal bir kaşıkla karıştırarak unu ilave edin. Likör ve unlu meyve karışımını ilave edip karıştırın. 22- 23 cm çapında bir kalıbı yağlayıp kenarlarını yağlı kağıtla 2-3 parmak yükseltin. Hazırladığınız harcı kalıba dökün. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında bir kürdanla kontrol ederek (keke batırdığınız kürdan temiz çıkıyorsa, pişmiş demektir) içini çekene kadar pişirin. Piştikten sonra 20 dakika kalıpta dinlendirin. Dilimleyip servis yapın.