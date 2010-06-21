Kayısılı Kek

Sofra Tarifi
MALZEMELER
240 gram kayısı
220 gram ananas konservesi
110 gram armut konservesi
1 su bardağı vişne konservesi
1 çorba kaşığı kıyılmış portakal kabuğu
1 çorba kaşığı kıyılmış limon kabuğu
1 su bardağı file badem
2 su bardağından bir parmak eksik un
Yarım paket kabartma tozu
250 gram tereyağı
1 su bardağı+ 4 çorba kaşığı tozşeker
4 adet yumurta
1 likör bardağı vişne likörü
YAPILIŞI
Kayısı, meyve konserveleri, kıyılmış portakal ve limon kabuğu ile file bademi bir kaba alın. Üzerlerine biraz un serpin. Kalan unu kabartma tozu ile eleyip kenara alın. Tereyağı ve toz şekeri mikserle iyice çırpın. Yumurtaları birer birer üzerine ekleyin. Azar azar ve metal bir kaşıkla karıştırarak unu ilave edin. Likör ve unlu meyve karışımını ilave edip karıştırın. 22- 23 cm çapında bir kalıbı yağlayıp kenarlarını yağlı kağıtla 2-3 parmak yükseltin. Hazırladığınız harcı kalıba dökün. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında bir kürdanla kontrol ederek (keke batırdığınız kürdan temiz çıkıyorsa, pişmiş demektir) içini çekene kadar pişirin. Piştikten sonra 20 dakika kalıpta dinlendirin. Dilimleyip servis yapın.
PÜF NOKTASI
Kekin üzeri kızardıktan sonra kavrulmasını önlemek için üzerine yağlı
kağıt sererek pişirmeye devam edin.Ev yapımı vişne likörü varsa, 1 su bardağı vişne tanesi kullanılabilir