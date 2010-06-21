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Kayısılı Kek

Kayısılı Kek
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi, Piknik
Sofra Tarifi

MALZEMELER

240 gram kayısı

220 gram ananas konservesi

110 gram armut konservesi

1 su bardağı vişne konservesi

1 çorba kaşığı kıyılmış portakal kabuğu

1 çorba kaşığı kıyılmış limon kabuğu

1 su bardağı file badem

2 su bardağından bir parmak eksik un

Yarım paket kabartma tozu

250 gram tereyağı

1 su bardağı+ 4 çorba kaşığı tozşeker

4 adet yumurta

1 likör bardağı vişne likörü

YAPILIŞI

Kayısı, meyve konserveleri, kıyılmış portakal ve limon kabuğu ile file bademi bir kaba alın. Üzerlerine biraz un serpin. Kalan unu kabartma tozu ile eleyip kenara alın. Tereyağı ve toz şekeri mikserle iyice çırpın. Yumurtaları birer birer üzerine ekleyin. Azar azar ve metal bir kaşıkla karıştırarak unu ilave edin. Likör ve unlu meyve karışımını ilave edip karıştırın. 22- 23 cm çapında bir kalıbı yağlayıp kenarlarını yağlı kağıtla 2-3 parmak yükseltin. Hazırladığınız harcı kalıba dökün. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında bir kürdanla kontrol ederek (keke batırdığınız kürdan temiz çıkıyorsa, pişmiş demektir) içini çekene kadar pişirin. Piştikten sonra 20 dakika kalıpta dinlendirin. Dilimleyip servis yapın.

PÜF NOKTASI

Kekin üzeri kızardıktan sonra kavrulmasını önlemek için üzerine yağlı kağıt sererek pişirmeye devam edin.Ev yapımı vişne likörü varsa, 1 su bardağı vişne tanesi kullanılabilir
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