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Kaymaklı Pan Pan

Kaymaklı Pan Pan
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

2 çorba kaşığı tozşeker

1 çay kaşığı karbonat

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 su bardağı süt, 1 adet yumurta

2 çorba kaşığı eritilmiş tereyağı

Tavayı yağlamak için:

1 çorba kaşığı tereyağı

İçine: 200 gram kaymak

1 çay bardağı bal

Üzerine: 2 çorba kaşığı çekilmiş ceviz

YAPILIŞI

Un, tuz, tozşeker, karbonat ve kabartma tozunu bir kapta harmanlayın. Ayrı bir kapta süt, yumurta ve tereyağını karıştırıp unlu karışıma ekleyin. Daha sonra çırpma teli ile 10 saniye karıştırın. Yapışmaz yüzeyli bir tavayı hafifçe yağlayıp silin. Hazırladığınız harçtan bir kepçe dökün. Arkalı önlü pişirip kenara alın. Tüm harç bitene kadar aynı işleme devam edin. Daha sonra bir adet pankeki servis tabağına alın. Üzerine kaymak koyun ve bal gezdirin. Üzerine ikinci pankeki koyup yeniden kaymak ve bal ekleyin. Malzeme bitene kadar aynı işleme devam edin. En üste kaymak koyun ve ceviz serperek servis yapın.
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