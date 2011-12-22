Kestane Püreli Kekler

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kestanelerin üzerine çentik atıp, 10 dakika haşlayın. Ocaktan alıp, kabuklarını soyun. Temizlediğiniz kestaneleri süt ile püre kıvamı alana dek kısık ateşte pişirin. Blenderden geçirin. Margarin, vanilya ve toz şeker ekleyip, karıştırmaya devam edin. 10 adet tartölet kalıbını streç filmle kaplayın. Püreyi kalıplara pay edin. Buzdolabında soğutun. Kek için, yumurta ve toz şekeri çırpın. Un ve vanilya ekleyin. Yağlanmış yuvarlak bir tepsiye dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin. Soğuduktan sonra tartölet kalıpları ölçüsünde bardakla veya şekilli kalıpla yuvarlak parçalar kesin. Sos için, sos malzemesini tencereye alıp, pişirin. Buzdolabından aldığınız kestane püresini ters çevirip, çıkarın ve küçük keklerin üzerine yerleştirin. Üzerine çikolatalı sos gezdirin. Antepfıstığı ile süsleyip, servis yapın.