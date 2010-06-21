Kremalı Zencefilli Kekler

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Krema, tereyağı ve pekmezi karıştırın. Yumurtayı çırpıp, ilave edin. Kuru malzemeyi ekleyip karıştırın. Kek malzemesini minik kalıplara paylaştırın. 175 derecede fırında 30 dakika pişirin. Ben krema kullanmayı çok sevmediğim için, üst kremasını süzme yoğurt-bal karışımından hazırladım. Bunun için 1 çay bardağı süzme yoğurt ve 2 çorba kaşığı balı iyice karıştırın (bal oranını damak tadınıza göre ayarlayın). Keklerin üzerine sürün ya da sıkma torbası ile şekilli sıkın.