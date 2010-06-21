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Kremalı Zencefilli Kekler

Kremalı Zencefilli Kekler
  • 20 Adet
  • Pişirme: 30 dakika
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı krema

5 çorba kaşığı tereyağı

1 + 1/4 su bardağı pekmez

2 adet yumurta

3-3.5 su bardağı tam buğday unu

1 çay kaşığı karbonat

1 tatlı kaşığı zencefil

1 çay kaşığı deniz tuzu



Üst kreması:

Sevdiğiniz her krema olur

20 adet yenilebilir menekşe

YAPILIŞI

Krema, tereyağı ve pekmezi karıştırın. Yumurtayı çırpıp, ilave edin. Kuru malzemeyi ekleyip karıştırın. Kek malzemesini minik kalıplara paylaştırın. 175 derecede fırında 30 dakika pişirin. Ben krema kullanmayı çok sevmediğim için, üst kremasını süzme yoğurt-bal karışımından hazırladım. Bunun için 1 çay bardağı süzme yoğurt ve 2 çorba kaşığı balı iyice karıştırın (bal oranını damak tadınıza göre ayarlayın). Keklerin üzerine sürün ya da sıkma torbası ile şekilli sıkın.
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