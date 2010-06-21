Kremalı Zencefilli Kekler

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağı krema
5 çorba kaşığı tereyağı
1 + 1/4 su bardağı pekmez
2 adet yumurta
3-3.5 su bardağı tam buğday unu
1 çay kaşığı karbonat
1 tatlı kaşığı zencefil
1 çay kaşığı deniz tuzu
Üst kreması:
Sevdiğiniz her krema olur
20 adet yenilebilir menekşe
YAPILIŞI
Krema, tereyağı ve pekmezi karıştırın. Yumurtayı çırpıp, ilave edin. Kuru malzemeyi ekleyip karıştırın. Kek malzemesini minik kalıplara paylaştırın. 175 derecede fırında 30 dakika pişirin. Ben krema kullanmayı çok sevmediğim için, üst kremasını süzme yoğurt-bal karışımından hazırladım. Bunun için 1 çay bardağı süzme yoğurt ve 2 çorba kaşığı balı iyice karıştırın (bal oranını damak tadınıza göre ayarlayın). Keklerin üzerine sürün ya da sıkma torbası ile şekilli sıkın.