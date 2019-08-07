Külahta Kek Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle buttermilk için sütü ısıtıpiçine limon suyu ekleyin ve tencerenin kapağını kapatıp, kesilmesini bekleyin. Sütün içindeki kesilmiş parçaları ayırmak için ince telli süzgeçten geçirin ve bir kenara alın. Kek için kakao, un, pudraşekeri, kabartma tozu ve tuzu derin bir kapta karıştırın. Buttermilk hazırlarken süzgeçte kalan kesilmiş süt parçalarını, ılık suyu ve zeytinyağını kuru malzemeye ekleyin ve iyice karıştırın. Külahların 2/3'sini doldurun ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Oda sıcaklığında soğutun ve üzerine krem şanti sıkıp servis yapın.