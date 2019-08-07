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Külahta Kek Tarifi

Yaz sıcaklarında dondurma tezgahlarında görmeye alışkın olduğumuz içi dolu çıtır dondurma külahları, evde yapılan tatlıların yanına da oldukça yakışmaktadır. Seveceğiniz tarifiyle külahta kek tarifi
Külahta Kek Tarifi
  • 7 Kişilik
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Kek için: 1/3 su bardağı kakao

3/4 su bardağı un

3/4 su bardağı pudraşekeri

1 çay kaşığı kabartma tozu

Bir tutam tuz, 1/4 su bardağı ılık su

2 çorba kaşığı zeytinyağı

7 adet külah

Buttermilk için: 1 su bardağı süt

1 çorba kaşığı limon suyu

Üzerine: Krem şanti

YAPILIŞI

Öncelikle buttermilk için sütü ısıtıpiçine limon suyu ekleyin ve tencerenin kapağını kapatıp, kesilmesini bekleyin. Sütün içindeki kesilmiş parçaları ayırmak için ince telli süzgeçten geçirin ve bir kenara alın. Kek için kakao, un, pudraşekeri, kabartma tozu ve tuzu derin bir kapta karıştırın. Buttermilk hazırlarken süzgeçte kalan kesilmiş süt parçalarını, ılık suyu ve zeytinyağını kuru malzemeye ekleyin ve iyice karıştırın. Külahların 2/3'sini doldurun ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Oda sıcaklığında soğutun ve üzerine krem şanti sıkıp servis yapın.
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