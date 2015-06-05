Kurutulmuş Domatesli ve Fesleğenli Cupcake

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kurutulmuş domatesleri zar şeklinde doğrayın. Yumurta, sıvı yağ, süt, tuz ve toz şekeri karıştırma kabına alıp, hafifçe karıştırın. Elenmiş un, kabartma tozu ve karbonatı bu karışıma ilave edin. Tüm malzemeyi karıştırın ve hamur yapın. Kurutulmuş domates ve fesleğeni kattıktan sonra şöyle bir çevirin. Kalıpların yarısı dolacak şekilde karışımı paylaştırın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 30 dakika kadar pişirin ve soğuması için bir kenara alın. Krema için labne peynirini mikserle 3-4 dakika sertleşene kadar çırpın. Kuru fesleğeni ilave edin ve karıştırın. Sıkma torbasına doldurun ve soğumuş keklerin üzerine şekil vererek sıkın. Kurutulmuş domates ve fesleğenle süsleyin.