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Sofra / Kekler / Limon Çiçeği Şerbetli Revani

Limon Çiçeği Şerbetli Revani

Limon Çiçeği Şerbetli Revani
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı karbonat

1 adet misket limonunun rendelenmiş kabuğu

3/4 su bardağı yoğurt

200 gram tereyağı

2 su bardağı toz şeker

4 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz



KEK KALIBINI YAĞLAMAK İÇİN:

1 çorba kaşığı zeytinyağı



ŞERBETI İÇİN:

2 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

1/2 limonun suyu

200 gram çiçekli limon yaprağı


YAPILIŞI

Şerbet için toz şeker ve suyu orta boy bir tencereye alıp, toz şeker eriyip, şerbet hafif koyulaşana dek pişirin. Limon suyunu, limon çiçeklerini ve limon yapraklarını ekleyip 5 dakika kısık ateşte pişirin. Tencerenin kapağı kapalı olarak soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra süzüp, limon yaprakları ve çiçeklerini alıp atın. Un, tuz, kabartma tozu ve karbonatı geniş bir kaseye eleyip karıştırın. Ayrı bir yerde limon kabuğu rendesini yoğurda ekleyip karıştırın. Geniş ve derin bir karıştırma kabında tereyağı ile tozş ekeri mikser yardımıyla iyice çırpın. Üzerine teker teker yumurtaları ekleyip çırpın. Unlu karışımı ilave edip, ardından yoğurtlu karışımı yavaş yavaş ekleyin ve karıştırın. Büyük boy yağlanmış cam bir kaba veya fırın kabına döküp, önceden ısıtılmış 175 derece fırında 45 dakika pişirin. Sürenin sonunda fırından alıp, üzerine kürdan yardımıyla küçük delikler açın. Soğuk şerbeti sıcak tatlının üzerine gezdirip, şerbeti çekene dek dinlendirin. Dilimleyip, dilediğiniz şekilde süsleyerek servis yapın.
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