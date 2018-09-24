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Limon Kremalı Kek

Limon Kremalı Kek
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Sevgililer Günü, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

KEK HAMURU İÇİN:

2 adet yumurta

2 çorba kaşığı

hindistan cevizi şekeri

4 çorba kaşığı bal

1/2 su bardağı yoğurt

1/2 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı kepekli un

1/2 su bardağı karabuğday unu

1 paket kabartma tozu



LİMONLU KREMA İÇİN:

1 adet limonun suyu

1 adet limonun rendelenmiş kabuğu

50 gram tatlı lor peyniri

100 gram süzme yoğurt


YAPILIŞI

Kek hamuru için yumurtaları derin bir kaba alıp çırpın. Ardından sırayla hindistan cevizi şekeri, bal, yoğurt ve sıvı yağ katıp iyice çırpın. Kabartma tozunu unlara karıştırıp, sıvı karışıma ilave ederek çırpın. Ortası delik muffin kalıplarını yağlayıp kek hamuru pay edin. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Pişen kekleri iyice soğuttuktan sonra dikkatlice kalıplardan çıkarın. Çok kabardıysa rahat oturması için alt kısmından biraz kesebilirsiniz. Limonlu krema için tüm malzemeleri iyice çırpın. Soğuyan kekin üzerine dikkatlice yerleştirerek servis edin
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