Limon Kremalı Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kek hamuru için yumurtaları derin bir kaba alıp çırpın. Ardından sırayla hindistan cevizi şekeri, bal, yoğurt ve sıvı yağ katıp iyice çırpın. Kabartma tozunu unlara karıştırıp, sıvı karışıma ilave ederek çırpın. Ortası delik muffin kalıplarını yağlayıp kek hamuru pay edin. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Pişen kekleri iyice soğuttuktan sonra dikkatlice kalıplardan çıkarın. Çok kabardıysa rahat oturması için alt kısmından biraz kesebilirsiniz. Limonlu krema için tüm malzemeleri iyice çırpın. Soğuyan kekin üzerine dikkatlice yerleştirerek servis edin