Limonlu Kek

Sofra Tarifi

125 gram margarin (1 paket = 250 gram) Bir buçuk su bardağı tozşeker Yarım çay kaşığı tuz 2 adet yumurta 3 çorba kaşığı süt 3 çorba kaşığı limon suyu 2 su bardağı un 1 paket kabartma tozu 1 adet limonun rendelenmiş kabuğu Üzeri için: 1 paket beyaz çikolata 1 çorba kaşığı krema Arzunuza göre meyve

YAPILIŞI

Margarin, tozşeker ve tuzu mikserle, tozşeker eriyene kadar çırpın. Yumurtaları teker teker ilave edip, iyice çırpın. Süt ve limon suyunun yarısını ilave edip karıştırın. Kalan süt ve limon suyunu ekleyip, yeniden karıştırın. Un ve kabartma tozunu beraber eleyip, karışıma ilave edin. Rendelenmiş limon kabuğunu ekleyip, karıştırın. 25 cm uzunluğundaki baton kalıbı yağlayın. Hamuru kalıba boşaltın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında, hafif kızarana dek pişirin. Üzeri için, beyaz çikolatayı benmari usulü eritip, kremayla karıştırın. Kekin üzerine çikolatalı kremayı gezdirin. Meyve ile süsleyip servis yapın.