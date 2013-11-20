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Maden Sulu Kek

Maden Sulu Kek
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Kek için:

5 adet yumurta sarısı

Bir buçuk su bardağı toz şeker

125 gram oda sıcaklığında margarin

125 gram oda sıcaklığında tereyağı

1 su bardağı maden suyu

1 kahve fincanı süt

3 çorba kaşığı rom

1 su bardağı toz antepfıstığı veya fındık

1 paket vanilya

2 paket kabartma tozu

Üç buçuk su bardağı un

Üst malzemesi için:



5 adet yumurtanın akı

Bir tutam tuz

2 çay bardağı toz şeker

Bir buçuk su bardağı hindistancevizi



Süslemek için:

Hindistancevizi

toz antepfıstığı

YAPILIŞI

1 Kek için yumurta sarısı ve toz şekeri derin bir kapta çırpıcı ile iyice çırpın. İçine margarin, tereyağı, madensuyu, rom, süt ve toz antepfıstığı veya fındığı katıp, karıştırın. Kabartma tozu, vanilya ve unu kattıktan sonra tüm malzemeyi iyice karıştırın. Hazırladığınız karışımı iki adet yağlanmışbaton kek kalıbına paylaştırın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında fırının kapağını açmadan 40 dakika kontrol ederek (keke bir kürdan batırın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir) pişirin. Diğer taraftan üst malzemesi için yumurta aklarını tuz ve toz şeker ile birlikte kar haline gelene kadar mikserle çırpın. Hindistancevizini ekleyin ve şöyle bir karıştırdıktan sonra pişip, soğuyan keklerin üzerine paylaştırın.

2 Önceden ısıtılmış 175 derece fırına verip, 10 dakika daha pişirin. Fırından alıp soğuttuğunuz kekleri kalıptan çıkarıp, üst malzemeli kısımları birbirine değecek şekilde üst üste koyun ve tek bir kek haline getirin. Üzerini hindistancevizi ve antepfıstığı ile süsleyin. Dilimleyip servis yapın.

PÜF NOKTASI

Üst üste gelen soslu kısımlar birbirine yapışmakta zorlanıyorsa, benmari sulü erittiğiniz çikolata veya marmelatla yapışmasını sağlayabilirsiniz.
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