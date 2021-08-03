Meyveli tart kek

Toz şeker ve yumurtayı mikserle köpük oluncaya kadar çırpın. Süt ve yağ ilave edip tekrar karıştırın. Un, vanilya ve kabartma tozunu eleyerek ekleyin. Mikserin düşük devrinde 2 dakika çırpın. Karışımı, yağlanıp unlanmış büyük boy yuvarlak tart kalıbına boşaltın. İçindeki hava kabarcıklarının çıkması için kalıbı tezgaha birkaç kez vurun. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 40-45 dakika pişirin. Krema için su, şeker, un, süt ve nişastayı bir tencereye alıp sürekli karıştırarak pişirin. Yumurta sarısını ilave edip hızlıca karıştırın. Tereyağı ve vanilyayı da ekleyip ocağın altını kapatın. Krema soğuyunca toz krem şantiyi ekleyip mikser yardımıyla çırpın. Daha sonra buzdolabında 2 saat dinlendirin Tart keki fırından alıp ilk sıcağı çıkınca üzerini 1 çay bardağı sütle ıslatın. Kremanın yarısını tart kekin ortasına koyup yayın. Kenarlarına sıkma torbası ile şekil verin. Jölesi için meyveleri çözdürüp sos tenceresine alın. Nişasta ve şekeri ekleyip koyulaşana kadar karıştırarak pişirin. Ilındıktan sonra tart kekin ortasına dökerek düzeltin. Soğuduktan sonra Antep fıstığı, yaban mersini ve yenilebilir çiçeklerle süsleyin.