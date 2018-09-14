Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurtaları? toz şekerle birlikte çırpın. Yoğurt ve sıvı yağ ekleyip çırpmaya devam edin. Un, kabartma tozu ve kakaoyu birlikte eleyin. Azar azar yumurtalı karışıma ilave edip karıştırdıktan sonra katı kıvamlı bir hamur elde edin. Küçük muffin kalıplarına üzerilerinde boşluk bırakarak pay edin ve fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında kontrol ederek yaklaşık 15-20 dakika pişirin. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.