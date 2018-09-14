Mısır Unlu Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurtaları çırpma kabına alıp içine tuzu ekleyin. Rengi açılana kadar çırpın. Daha sonra içine sıvı yağı ve sütü katıp, çok az çırpın. Buğday unu, mısır unu ve kabartma tozunu eleyerek karışıma ekleyin. Tahta kaşıkla veya spatulayla söndürmeden karıştırın. En son içine küp doğranmış dil peyniri ve ince kıyılmış dereotunu ekleyip karıştırın. Harcı yağlayıp unladığınız orta boy baton kek kalıbına dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika kadar pişirin. Sıcak servis yapın.