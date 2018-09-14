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Mısır Unlu Kek

Mısır Unlu Kek
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

3/4 su bardağı sıvı yağı

3/4 su bardağı süt

1 su bardağı mısır unu

1.5 su bardağı buğday unu

1 paket kabartma tozu

150 gram dil peyniri

1/2 demet dereotu

YAPILIŞI

Yumurtaları çırpma kabına alıp içine tuzu ekleyin. Rengi açılana kadar çırpın. Daha sonra içine sıvı yağı ve sütü katıp, çok az çırpın. Buğday unu, mısır unu ve kabartma tozunu eleyerek karışıma ekleyin. Tahta kaşıkla veya spatulayla söndürmeden karıştırın. En son içine küp doğranmış dil peyniri ve ince kıyılmış dereotunu ekleyip karıştırın. Harcı yağlayıp unladığınız orta boy baton kek kalıbına dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika kadar pişirin. Sıcak servis yapın.
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